Muş'ta Sel Felaketi: Bir Ev Yıkıldı, 10 Evde Hasar Oluştu

Muş'un Çukurbağ köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir ev yıkılırken, 10 evde hasar oluştu. Tarım arazileri çamurla kaplandı. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, geniş çaplı temizleme çalışması başlattı.

MUŞ'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çukurbağ köyünde derenin taşması sonucu bir ev yıkılırken, 10 evde hasar oluştu, bir araç zarar gördü. Tarım arazileri çamurla kaplandı.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çukurbağ köyünün içinden geçen Yazla Deresi taştı. Dereden taşan sel suları ile bir ev yıkılırken, 10 evde hasar oluştu. Köydeki bir araçta sel sularında sürüklenerek zarar gördü. Dere sularının taşıdığı çamur tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, geniş çaplı temizleme çalışması başlattı. Köy sakinleri ise su altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Ailesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadığını anlatan köy sakinlerinden Habip Demir ise "Bir anda sel gelince çoluk çocuğu alıp gerekli yere, sağlam yere sığındık. Tekbirimizi aldıktan sonra yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. Can olarak bir zararımız olmadı ama maddi olarak baya kaybımız oldu. Sel arabayı aldı götürdü. Baş edemeyince arabayı bağladık. Bağlamasaydık su alıp götürecekti" diye konuştu.