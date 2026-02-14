Haberler

Muş'ta Sağanak Yağış Sonrası Ev ve Ahırlar Su Bastı

Muş'un Sungu beldesinde gece etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve ahırların su basmasına yol açtı. Vatandaşlar tahliye çalışmaları yaparken, bölgeye sevk edilen ekipler destek sağladı.

MUŞ'ta gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Sungu beldesinde bazı ev ve ahırları su bastı.

Kentte gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sağanak, Sungu beldesinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası bazı ev ve ahırları su bastı. Beldede bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan noktalarda çalışma başlattı. Yağışın etkisiyle belde genelinde bazı sokak ve bahçelerde su birikintileri oluşurken, ahırlarda bulunan hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
