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Muş'ta Ramazan Bayramı'nda tarihi Murat Köprüsü ve çevresi ziyaretçi akınına uğradı

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Muş'ta kent sakinleri ve başka illerden gelen ziyaretçiler, Ramazan Bayramı'nın son gününde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nü ve çevresindeki mesire alanlarını gezdi.

Murat Nehri üzerine yaptırılan 188 metre uzunluğundaki 12 gözlü tarihi Murat Köprüsü, Muş'ta en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen kente 13 kilometre uzaklıktaki tarihi köprü ve çevresindeki mesire alanlarında Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Muşluların yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi köprüyü gezerek fotoğraf çekiyor, köprünün çevresindeki yeşil alanlarda da doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Seracettin Korkmaz, AA muhabirine, uzun zamandır Mersin'de ikamet ettiğini, bayram tatilinde Muş'a geldiğini söyledi.

Tatili memleketlerinde geçirmek istediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ovasıyla dağıyla taşıyla halkıyla güzel memleketimde bayramın tadını çıkardım. Muş'ta tarihi ve kültürel mekanlarımız çok. Başka illerden gelen misafirler de Murat Köprüsü'nü geziyor. Güzel bir ortam. Ben de bayramımı burada değerlendirmek istedim."

Hadis Çiçek ise "Arkadaşlarımız İstanbul'dan gelmişti. Biz de onları Murat Köprüsü'ne getirdik. Burada büyük bir yoğunluk var. Bayram tatilini burada değerlendiriyoruz. Misafirleri mutlu görünce biz de mutlu olduk." dedi.

İstanbul'dan gelen Oğuzhan Taş, tarihi Murat Köprüsü'nü gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gayet güzel bir ortam, çok memnun kaldık. Düğünümüzü Muş'ta yapmış, fotoğraflarımızı da burada çekmiştik. Çok değişmiş, daha güzel bir mekan olmuş. Yeni kafeler açılmış. Bayramı burada ailemizle geçirmeyi tercih ettik. Herkesin bayramı mübarek olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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