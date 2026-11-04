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Muş'ta pikap virajı alamayıp devrildi, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı

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Batman'dan Muş yönüne giden 48 UU 358 plakalı pikap, Kızılağaç beldesi Kurtuluş mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'ta pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 UU 358 plakalı pikap, Batman'dan Muş yönüne seyir halindeyken Kızılağaç beldesi Kurtuluş mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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