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Muş'ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Muş'ta 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Muş'ta narkotik ekiplerince durdurulan bir otomobilde bagaja gizlenmiş 60 kilogram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 60 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce durdurulan otomobildeki aramada, bagaja gizlenmiş 90 paket halinde toplam 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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