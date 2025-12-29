Haberler

Muş'un iki ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre ilçede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2025 Salı günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretim devam edecektir."

Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com
500

