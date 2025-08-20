Muş'ta Malazgirt Zaferi Etkinlikleri: Meşale ve Türk Bayrağıyla Anma

Muş Köy-Gel Derneği, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Hasköy ilçesinde meşale yakarak ve 6 metrelik Türk bayrağı açarak etkinlik gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Murat Çaldır, etkinliğin evrensel bir ruh taşıdığını ve Malazgirt'in önemini vurguladı.

Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği (Köy-Gel-Der) Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşale yaktı ve Türk bayrağı açtı.

Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen dernek üyeleri, ilçe meydanında meşale yaktı, 6 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı.

Muş Köy-Gel Derneği Başkanı Murat Çaldır, basın mensuplarına Malazgirt ruhunun ve manevi ikliminin evrensel olduğunu söyledi.

Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos'a sığdırılmaması gerektiğini ifade eden Çaldır, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliklerinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Malazgirt yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir. Malazgirt Savaşı, dünya tarihine yön veren ve adaleti getiren bir savaştır. Biz bunu sadece 3 güne sığdırmayıp ağustos ayının bütün günlerine yaymaya çalıştık. Bugün Hasköy ilçemizdeyiz. Malazgirt Meydan Muharebesi dünya tarihine yön vermiştir."

