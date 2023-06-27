Muş'ta Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi

Muş Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz Gündüzöz, bayramın tüm Müslüman alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz etti. Bayram süresince güvenlik tedbirlerinin alındığının altını çizen Gündüzöz, vatandaşlara dikkatli araç kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Programa, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muş Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Öğretmenevindeki programda kurum amirleri ve vatandaşların bayramını kutlayan Gündüzöz, Kurban Bayramı'nı bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Her günün bayram kıvamında mutluluk ve esenlik getirmesini dileyen Gündüzöz, "Telaşlı bayram olması nedeniyle birkaç yıldır arife günü Kurban Bayramı kutlama programını yapıyoruz. Şimdiden tüm Muşlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın tüm Müslüman alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Bayram süresince güvenlik tedbirlerinin alındığının altını çizen Gündüzöz, 24 saat esasına göre jandarma, polis, sağlık çalışanları ve pek çok birimin görev yaptığını bildirdi.

Gündüzöz, "Kardeşlerimize görevlerinde başarılar dilerim. Bir de yakınlarıyla bayramlaşmak için uzun yola giden vatandaşlarımıza dikkatli araç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bayramımız acıların yaşandığı günler olmasın. Sevdiklerimize huzur içinde kavuşmak için trafik kurallarına her zaman olduğu gibi bu bayramda da dikkat edelim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya da bir bayramı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Muş halkının ve İslam aleminin bayramını kutlayan Asya, bayramın, kardeşliğin, birlikteliğin, dayanışmanın pekiştiği günler olduğunu vurguladı.

Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve şehitlik ziyaretiyle sona eren programa, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.