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Muş'ta kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Muş'ta kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Muş'ta Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen kitap okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmaya 400 öğrenci ve 40 öğretmen katıldı.

Muş'ta Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şubesi tarafından düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kente gençlerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, düşünsel gelişimlerine katkı sunmak ve milli, manevi değerlerle buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 400 öğrenci ve 40 öğretmen katıldı.

Memur-Sen İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kitap okumanın gençlerin hayatındaki en önemli kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düşünen, sorgulayan, değerlerine bağlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Altay, "Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki katkılarının önemli. Yarışmada seçilen eserlerin, gençlerin hem ülkeyi hem de dünyayı doğru okumalarına katkı sağlayacak. Kitapları okuyan tüm öğrencilerin bu sürecin kazananı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan ise dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, öğrencileri kitapla buluşturmanın temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin öğrenciyi kitaplarla buluşturduklarını kaydeden Barışan, "Okuyan, araştıran ve üreten gençlik geleceğin teminatıdır. Eğitim-Bir-Sen, yalnızca sendikal faaliyetlerle sınırlı değil. Kültürel ve düşünsel gelişimi destekleyen çalışmalara da önem vermektedir. Bu yıl merkez ilçede Mustafa Kutlu'nun 'Ya Tahammül ya Sefer', Bulanık ilçesinde ise 'Filistin'in Kalbi' adlı eserlerinin okunduğunu ve yarışmanın gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülecek." diye konuştu.

Yarışmada Nizamülmülk Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berfin Kızılşara birinci, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Dolugün ikinci, TOBB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sümeyye Akay üçüncü oldu.

Muş Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Alioğlu ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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