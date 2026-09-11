Muş'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Büvetli köyünde yaşayan Balkaya'nın kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularınca başlatılan çalışmalara 46 personel ve 13 araç katıldı.

Ekipler, köy çevresinde, metruk yapılarda ve Çaksor Deresi'nde arama yaptı.

Dronlarla da bölgeyi havadan tarayan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA