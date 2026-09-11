Haberler

Muş'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Muş'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
+57 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Büvetli köyünde yaşayan Balkaya'nın kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularınca başlatılan çalışmalara 46 personel ve 13 araç katıldı.

Ekipler, köy çevresinde, metruk yapılarda ve Çaksor Deresi'nde arama yaptı.

Dronlarla da bölgeyi havadan tarayan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu

Takımın başında olacak isim belli oldu
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti