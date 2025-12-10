Haberler

Muş'ta karla mücadele ekipleri kışa hazır

Muş İl Özel İdaresi, karla mücadele dönemine hazırlıklarını tamamlayarak 113 personel ve 68 iş makinesi ile kış boyunca hizmet verecek. Ekipler, 2 bin 840 kilometrelik yol ağında ulaşımın aksamaması için çalışacak.

Muş'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kentte karla mücadele döneminde 113 personel, 68 iş makinesiyle sahada görev alacak.

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 2 bin 840 kilometrelik yol ağında hizmet verecek ekipler, karlı günlerde ulaşımın aksamaması için çaba sarf edecek.

İl Özel İdaresi ek hizmet binası bahçesinde bakımları yapılan araçlar, bölgelerine gitmek üzere yola çıktı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın mensuplarına, iş makinelerini atölyede karla mücadeleye hazırladıklarını söyledi.

Kış boyunca karla mücadele edeceklerini belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Bu yıl 368 köyümüz ve 217 mezramızda, 68 iş makinesiyle çalışacağız. Diğer ilçelerimizde şantiyemiz bulunuyor. Karla mücadele çalışmalarını 7 bölgeye ayırarak, 11 ekiple yürüteceğiz. Vatandaşın seyrüseferi bizim için çok önemli. Son yıllarda kar çok yağmasa da tecrübeli personelimiz mesai gözetmeksizin vatandaşımızın yolunu açmak için çalıştı. Yazın yol yapımında, kışın yol açılmasında fedakarlık gösteren İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu, bir ekip işi. Ekip şeflerinin ve çalışma arkadaşlarımızın bilgileri AFAD, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerine verildi. Koordineli bir şekilde çalışmaları yürüteceğiz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
