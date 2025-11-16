Haberler

Muş'ta Kar ve Tipi 14 Köy Yolunu Kapatı

Muş'ta Kar ve Tipi 14 Köy Yolunu Kapatı
Güncelleme:
Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı. Yüksek kesimlerdeki hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.

MUŞ'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İş makinelerinin açtığı yolda sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
