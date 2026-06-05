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Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı

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Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kaçak kazı yaptıklarından şüphelenilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda jeneratör, hilti takımı, 2 çekiç, 2 balta, üçlü elektrik fişi, metre, spiral, 3 burç, 3 çift eldiven ve 2 keski ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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