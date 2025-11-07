Muş'ta Jandarma Personeli Kan Bağışında Bulundu
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak kan bağışı etkinliği düzenledi.
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kan stokuna katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay Şubesi görevlilerince İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Jandarmanın, vatandaşın huzur ve güvenliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel