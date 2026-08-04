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Muş'ta Av Yasağı Denetimleri Sıkılaştırıldı

Muş'ta Av Yasağı Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerini korumak için av yasağı döneminde tekneyle denetim yaptı, kaçak avcılıkla mücadele etti ve terk edilmiş ağları topladı. Sazan ve tatlı su kefali üreme döneminde avlanmanın yasak olduğu vurgulandı.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sulardaki balık varlığını korumak ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla av yasağı döneminde tekneyle denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, av yasağı süresince Alparslan-2 Baraj Gölü başta olmak üzere il genelindeki göl, gölet ve akarsularda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde kaçak avcılıkla mücadele edilirken, su ekosistemine zarar veren terk edilmiş misina ağları ile diğer yasa dışı av araçları sudan çıkarıldı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Aydın, gazetecilere, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğler kapsamında sazangiller familyasına ait sazan ve tatlı su kefalinin üreme ve yumurtlama dönemi olan 15 Mayıs-15 Ağustos'ta il sınırlarındaki akarsu, göl ve göletlerde avlanmanın yasak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda su ürünleri denetimlerinin sıklaştırıldığını belirten Aydın, "İl Müdürlüğü olarak Alparslan-2 Baraj Gölü'nde su ürünleri kontrol ve denetim teknesiyle denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerin amacı, avlanma yasağı döneminde balıklara en az bir kez üreme ve yumurtlama imkanı sağlamaktır." dedi.

Baraj gölünde yapılan alan taramalarında kıyılara terk edilen ağ parçalarının da toplandığını ifade eden Aydın, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için vatandaşların desteğinin önem taşıdığını vurguladı.

Aydın, yasak dönemde kaçak avcılık yapan, balık nakleden veya yasa dışı balık satışı gerçekleştiren kişilerin görülmesi halinde durumun zabıta ekiplerine, emniyet ve jandarma birimlerine ya da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesini istedi.

Kaynak: AA
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