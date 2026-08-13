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Muş'ta 10 Yıl Ceza İle Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Muş'ta 10 Yıl Ceza İle Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Muş'ta, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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