Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyon sonrası 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

