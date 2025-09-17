Muş’ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda 6 ilden1065 personelin katılımıyla "Muş Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" yapıldı.

Afad İl Müdürlüğü yerleşkesinde koordine edilen tatbikata, Sivas, Erzincan, Ağrı, Kars, Rize ve Gümüşhane AFAD İl müdürlüğü ekipleriyle Muş'taki jandarma, emniyet, UMKE, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma personellerinden oluşan 1065 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, merkeze bağlı Boyuncuk köyünde 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde kentte bazı binaların yıkıldığı ihbarı alındı.

Bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikata katılan Vali Avni Çakır, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde telekonferansla kaymakamlarından bilgi alındı.

Vali Çakır, AFAD Müdahale Planları ve Tatbikatlar Daire Başkanı Yusuf Aysu, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ile senaryo gereği okul enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını izledi.

Çakır, basın mensuplarına, ilin fay hattına yakın bir yerde olması nedeniyle sürekli teyakkuz halinde olunması gerektiğini söyledi.

Planlı tatbikatlardan birini gerçekleştirdiklerini belirten Çakır, "Tatbikat kapsamında 235 araç ve 1065 personel görev aldı. Yapılarımızı afetle dirençli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda okullarımızda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda deprem testlerinden geçemeyen binalarımızın yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Eğitim çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 5 bin 500'den fazla afet gönüllüsün eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunlar afetlerde birer gönüllü ordumuz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, fabrikalarımızda, işyerlerimizde, insanlarımızın toplu olduğu tüm sahalarda eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Allah bizi böyle afetlerle sınamasın, başımıza böyle bir afet gelirse de en az zararla atlatmayı nasip etsin."