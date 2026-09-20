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Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına 391 öğrenci katıldı

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Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına 391 öğrenci katıldı
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Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılan uygulama sınavına ortaokul ve lise düzeyinde 391 öğrenci katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından başarılı olanlar eğitim almaya hak kazanacak; bu dönem 160 öğrenci eğitim alacak.

Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sınava, ortaokul ve lise düzeyinde 391 öğrenci katıldı.

Yaptıkları çalışmalar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için ter döktü.

Sınava katılan öğrencileri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 81 ilde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Atölyelerde teknoloji ve tasarım alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü, eğitimlerin çoğunlukla gençlik merkezlerinde gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortak yürüttüğü projelerden biri. Öğrencilerimiz burada 3 yıl boyunca eğitim alıyor. Yeni öğrencilerimizin önce e-sınavını, ardından uygulama sınavını gerçekleştiriyoruz. Bugün 391 öğrencimiz uygulama sınavına girdi. Öğrencilerimizin projelerini başarıyla tamamladığını gördük. Jüri değerlendirmesinin ardından başarılı olan öğrencilerimiz eğitim almaya hak kazanacak. Bu eğitim döneminde 160 öğrencimiz eğitim alacak."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Akay ise sınava katılan öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA
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