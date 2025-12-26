Haberler

Muş'ta polisler çocuklara sinema keyfi yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş il emniyet müdürlüğü, 'Çocuk Sineması Günleri' projesiyle kırsaldaki çocukları sinema ile buluşturdu. Yarpuzlu ve Tandoğan köylerinden 120 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Rafadan Tayfa' filmini izletildi ve çeşitli ikramlarla ağırlandı.

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan çocukları sinemayla buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "Çocuk Sineması Günleri" projesi sürüyor.

Proje kapsamında Yarpuzlu ve Tandoğan köylerini ziyaret eden polis ekipleri, çocukları araçlarla İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'na getirdi.

Burada ikramlarda bulunulan çocuklara "Rafadan Tayfa" filmi izletildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Esra Fatma Kaya, AA muhabirine, çocuklara onları koruyan ve her durumda yanlarında olan kişiler olduklarını anlatmak istediklerini söyledi.

2021'den bu yana il genelinde 17 bin öğrenciyi sinemayla buluşturduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sinema etkinliğiyle çocuklar polis teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrencilerimize mont ve kıyafet desteği sağlayarak sosyal dayanışmayı güçlendiren bir faaliyet haline getiriyoruz. Böylece örnek teşkil ediyoruz. Bu etkinliğin çocuklarımızda güven ve aidiyet duygusunu güçlendiren kalıcı bir etki bırakmasını temenni ediyoruz. Bugün de 120 öğrencilerimizi getirdik. Mısır ikram ettik, daha sonra yemek ikramında bulunduk. İlk kez sinema izleyen çocuklarımız var. Desteklerinden dolayı valiliğimize teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Asmin Arar da "Bizlere sinema keyfi yaşattılar, çok mutlu olduk. İlk defa sinema izliyorum. Bize çeşitli hediyeler verdiler. Beraber yemek yedik, patlamış mısır, su ikram ettiler." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular