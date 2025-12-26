Muş'ta polisler çocuklara sinema keyfi yaşattı

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan çocukları sinemayla buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "Çocuk Sineması Günleri" projesi sürüyor.

Proje kapsamında Yarpuzlu ve Tandoğan köylerini ziyaret eden polis ekipleri, çocukları araçlarla İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'na getirdi.

Burada ikramlarda bulunulan çocuklara "Rafadan Tayfa" filmi izletildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser Esra Fatma Kaya, AA muhabirine, çocuklara onları koruyan ve her durumda yanlarında olan kişiler olduklarını anlatmak istediklerini söyledi.

2021'den bu yana il genelinde 17 bin öğrenciyi sinemayla buluşturduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sinema etkinliğiyle çocuklar polis teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrencilerimize mont ve kıyafet desteği sağlayarak sosyal dayanışmayı güçlendiren bir faaliyet haline getiriyoruz. Böylece örnek teşkil ediyoruz. Bu etkinliğin çocuklarımızda güven ve aidiyet duygusunu güçlendiren kalıcı bir etki bırakmasını temenni ediyoruz. Bugün de 120 öğrencilerimizi getirdik. Mısır ikram ettik, daha sonra yemek ikramında bulunduk. İlk kez sinema izleyen çocuklarımız var. Desteklerinden dolayı valiliğimize teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Asmin Arar da "Bizlere sinema keyfi yaşattılar, çok mutlu olduk. İlk defa sinema izliyorum. Bize çeşitli hediyeler verdiler. Beraber yemek yedik, patlamış mısır, su ikram ettiler." dedi.