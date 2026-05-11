Kar kalınlığının 13 metreye ulaştığı yolda günde 100 metrelik bölüm temizleniyor

Muş'ta 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe Geçidi'nde 13 metreyi bulan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açılıyor. Ekipler, yaklaşık 100 metrelik yol açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Muş'ta, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe Geçidi'nde yer yer 13 metreyi bulan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizleniyor. İş makineleriyle günlük yaklaşık 100 metrelik yol açılarak güzergah tek aracın geçebileceği şekilde ulaşıma açılıyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte 10 köy ile 17 mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif güzergah olan 27 kilometre uzunluğundaki Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisi, geçen yıl aralık ayında yağan karla birlikte kapandı. Kış boyunca öncelikli yolların açılmasına ağırlık veren İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayıyla birlikte 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe bölgesinde çalışma başlattı.

Yüksek rakım, dik yamaçlar ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı bölgelerde 13 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Kazılan kar kütleleri, iş makineleriyle yol dışına taşınıyor. Yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalar sonucunda yolun büyük bölümü tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, ekiplerin kalan kısmı da bu hafta içinde tamamlaması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
