Muş'ta Kar Kütlesi Otomobilin Üzerine Düştü

MUŞ'ta 8 katlı binanın çatısından kopan kar kütlesi, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç zarar gördü.

Olay, Kültür Mahallesi Vilayet Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Kerem Şen yönetimindeki 34 BH 4270 plakalı otomobilin üzerine, 8 katlı binanın çatısından kopan kar kütlesi düştü. Otomobil zarar görürken, sürücü ve yolcu olayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen bir vatandaşın da son anda kurtulduğu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.