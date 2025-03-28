Muş'ta bayram tatlıları tezgahları süsledi

MUŞ - Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi çeşit çeşit baklavalar tezgahları süsledi.

Muş'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çeşit çeşit baklavalar tezgahlardaki yerini aldı. Tatlı siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcayan ustalar, özenle hazırladıkları baklava ve kadayıf tatlılarını vatandaşların beğenisine sunuyor. Tatlıcılar, bayramda kaliteli ve sağlıklı üretim yapabilmek için titizlikle çalışırken, merdiven altı işletmelerden tatlı alınmaması konusunda da vatandaşları uyardı.

Muş'ta yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Baklava Ustası Ahmet Koçakelçi, bayram öncesi tatlılara yoğun talep olduğunu belirterek, "Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yoğunluğumuz arttı, bayram yaklaşıyor ve siparişlerimiz var. Bu nedenle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İftardan sonra çalışmalara başlayıp sahura kadar devam ediyoruz. Vatandaşları mağdur etmemek için siparişleri zamanında yetiştirmeye gayret ediyoruz. Herkes bayramda tatlı yiyebilsin diye büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bilmedikleri yerlerden tatlı almamalarıdır" dedi.

Özenle hazırladıkları tatlıları tezgahlara çıkardıklarını söyleyen işletme çalışanı İsa Akan ise "Her Ramazan olduğu gibi bu bayramda da yoğunuz. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerimiz hijyenik şartlarda ve kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Tatlılarımız servise hazır, şerbetleri döküldü. Tezgahlarımızı 30 çeşit baklava ile süsledik ve Türkiye'nin 81 iline tatlı gönderiyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.