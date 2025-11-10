Muş'ta Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.