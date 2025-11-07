Muş'ta Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

125. Yıl İlkokul'unda görevli sınıf öğretmeni Sadiye Nur Çelik'in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı programda öğrenciler şiir okudu, gösteri yaptı.

Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve öğrenciler katıldı.