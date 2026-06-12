Muş'ta arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'un Yedipınar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yedipınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Ömer Varlık