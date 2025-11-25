Haberler

Muş'ta Aranan Hükümlü JASAT Ekiplerince Yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A., JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlü, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 8 ay 5 gün ceza almıştı.

Muş'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası'nın kararı ile "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muş'ta saklandığı belirlenen Ö.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

