Muş'ta 604 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Muş'ta 604 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta jandarmanın 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 604 gram sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Muş'ta uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 604 gram sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.