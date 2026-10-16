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Muş'ta 604 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Muş'ta jandarmanın 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 604 gram sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 604 gram sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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