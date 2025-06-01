Muş'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Kapanış Programı Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Göksu Bayram, yaptığı konuşmada, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an eğitimi verilmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu yaşta verilen manevi eğitimin geleceğin teminatı olan nesillerin sağlam temeller üzerinde yetişmesini sağlayacağını belirten Bayram, "Bu güzel etkinliği düzenleyen tüm Müftülük personeline teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise siz değerli ailelere iletiyorum. Sizler çocuklarınızı bu kurslara yollamasaydınız, bizler bugün bu çok güzel programı izleyemezdik." dedi.

İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, çocuklara camilerin sevdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sultan Alparslan'ın diyarında güzel nesiller yetiştiğini ifade eden Ayhan, "İlçemizdeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Çok anlamlı ve güzel bir program oldu. Emeği geçen tüm hocalarımıza, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, sunumlar yapıldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri, imamlar ve ilçe sakinleri katıldı.