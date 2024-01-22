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Muş'ta 34 Toy Kuşu Görüntülendi

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Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş'ta 34 toy kuşu kaydedildi. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toy kuşlarının koruma kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta 34 toy kuşu görüntülendi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müdürlüğün sorumluluk alanında kuş türlerinin tespitine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yeni yılın ilk günlerinde yapılan araştırmalarda Muş'ta 34 toy kuşunun kayıt altına alındığına yer verilen paylaşımda, "Toy kuşuna yönelik koruma kontrol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kadar sayıda toy kuşunun görülmesi gelecek yıllar için umut vericidir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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