Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı. Program, yabancı konukların katılımı ve ödül töreni ile son buldu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kültür Merkezi'nde konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.
Müzik dinletisinin ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.