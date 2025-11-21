Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlit Programı Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mevlit programı düzenlendi.

İlçe müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda öğretmenler için dua edildi, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, görev başında olan öğretmenlere başarı diledi.