Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlit Programı Düzenlendi

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlit Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. İlçe müftüsü, öğretmenlerin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mevlit programı düzenlendi.

İlçe müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda öğretmenler için dua edildi, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, görev başında olan öğretmenlere başarı diledi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin
Haberler.com
