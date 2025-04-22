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Muş'ta 23 Nisan Coşkusu Özel Eğitim Öğrencileriyle Kutlandı

Muş'ta 23 Nisan Coşkusu Özel Eğitim Öğrencileriyle Kutlandı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Özel eğitim öğrencilerinin çeşitli gösteriler yaptığı etkinlikte, Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, özel eğitim öğrencilerinin bayramını kutladı.

Daha sonra çeşitli gösteriler yapan öğrenciler, şiirler okuyup oyunlar oynadı.

Kaymakam Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, gösterileri izledi.

Veli Necmettin Ulaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün burada yaşanan sevinç tarif edilemezdi. Özel gereksinimli evlatlarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık." dedi.

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Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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