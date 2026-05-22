AFAD gönüllüsü üniversite öğrencileri zorlu eğitimlerle olası afetlere hazırlanıyor

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Temel Afet Gönüllüsü Sistemi"ne katılan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, zorlu tatbikat ve eğitimlere katılarak olası afetlere hazırlanıyor.

Kentte olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla başlatılan "Temel Afet Gönüllüsü Sistemi" kapsamında eğitimler sürüyor.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde farklı bölümlerde okuyan 200 gönüllü öğrenci de afetlerde hayat kurtarmak ve çalışmalara destek olmak için AFAD ekiplerinden arama kurtarma eğitimleri alıyor.

Teorik dersler sonrası AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki uygulamalı eğitimlere katılan öğrencilere ilk yardım, enkazda canlı kurtarma, çadır kurulumu, ekipman kullanımı ve afet anında yapılacaklarla ilgili bilgi aktarılıyor.

Zorlu tatbikatlarla da öğrendiklerini pekiştiren gönüllüler, olası afetlerde hem AFAD personeline destek verecek hem de canlıları kurtaracak.

"Gönüllü sayımızı 7 bin 500'e çıkarmayı hedefledik"

AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, AA muhabirine, kentte gönüllü sayısını artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesinden gelen öğrencilere 3 gün teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Daştemir, "Geçen yıldan bu yana gönüllülük sayısında ciddi artışlar oldu. Şu an temel afet gönüllü sayımız 6 bin 535 kişi. Gönüllü sayımızı 7 bin 500'e çıkarmayı hedefledik. Vatandaşlarımızın bölgemizde oluşabilecek bir afette bizimle beraber görev alanında çalışmalarını istiyoruz. Biz bu sayıyı ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi olacak." dedi.

Gönüllü gençleri olası afetlere hazırladıklarını ifade eden Daştemir, şunları kaydetti:

"Uygulama aşamasında enkazda hafif arama kurtarma eğitimleri verildi. Daha sonra çadır kurulumu eğitimi verildi. Tüm eğitimlerini tamamlayanlar Destek AFAD Gönüllüsü olacak. Amacımız, AFAD gönüllülerimize afet bölgelerinde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili tecrübelerimizi aktarmaktır. Afet bölgelerinde daha organize ve daha eğitimli şekilde görev yapmalarını hedefliyoruz. Afet bölgelerinde bir kaos ortamı oluşabiliyor. Organize olduğunuzda hem daha rahat çalışabiliyor hem de vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde ulaşabiliyoruz."

"Olası bir afette görev almak istiyorum"

Eğitim alan öğrencilerden Esil Şener de eğitimlerin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Teorik ve uygulamalı eğitimler aldık. Gönüllü olmak yerine bu işin içinde olmak çok daha farklı hissettiriyor. Burada arama ekibinde bulundum. Enkazda gerçekten birisine aramak, herhangi bir ses duymak etkiliyor. O hissi aldım. Çevremdeki insanlara bu eğitimimi aşılayacağımı düşünüyorum. Olası bir afette görev almak istiyorum." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü olmak için eğitim aldığını dile getiren Muhammet Kaysım da "Afet anlarında imkanlar her zaman el vermeyebilir. Herkesin bir afet eğitimi alması gerekiyor. Her şeyin telafisi olur ama can kaybı telafi edilemez. O yüzden biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak arkadaşlarımızla burada uygulamalı afet eğitimi alıyoruz." dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Rüveyda Baran da "Depremzede olduğum için bu eğitimi almaya daha istekliydim. Yaşadığım, o zorluğu gördüğüm için insanlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Eğitimden sonra bir cana ya da birkaç insana faydam dokunursa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.