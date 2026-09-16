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Muş'ta 16 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

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Muş'un Hasköy ilçesinde 16 gündür kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'nın cesedi, Bitlis-Muş sınırında bulundu.

Muş'un Hasköy ilçesinde 16 gündür kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'nın cesedi, Bitlis- Muş sınırında bulundu.

Bitlis'in Küllüce ile Muş'un Büvetli köyleri sınırındaki dere yatağında ağaca asılı cesedi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerin ardından ceset bulunduğu yerden alındı.

Cesedin 16 gündür kendisinden haber alınamayan Suat Balkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Balkaya'nın cesedi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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