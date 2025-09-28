Muş'ta 12. Uluslararası Onkoloji Günleri Etkinliği Gerçekleşti

Muş'ta Genç Birikim Derneğince "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla organize edilen etkinliğe, 18 ülkeden akademisyen, gönüllüler ve kanseri yenenlerden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde kanser sonrası dönemde düzenli kontrollerin, sağlıklı beslenmenin ve aktif yaşamın önemine dikkati çeken uzmanlar, ruhsal desteğin kanserle mücadelede en az fiziksel tedavi kadar önemli olduğuna değindi.

Dernek Başkanı Salih Yüce, basın mensuplarına, etkinliğin çok verimli geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"3 gün içinde bilim insanlarımız, kanser hastaları, gençler, sivil toplum kuruluşları bir arada bulunarak deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, aynı zamanda bilim insanlarımızın değerli konuşmalarından yararlandılar, hastalıklarını ve bundan sonraki süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. 18 ülkeden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla program yaptık. Bunu her yıl büyüterek devam ettirmek istiyoruz. 3 gün süren konuşmalardan hazırlayacağımız raporu 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yayımlamayı planlıyoruz."

Meme kanserini yenen gazeteci-yazar Fulya Soybaş Işık da hastalığa yakalandıktan sonra çok umutsuz ve çok üzgün olduğunu belirtti.

"Çünkü insan kanser olduğu zaman öleceğini düşünüyor." diyen Işık, şunları kaydetti:

"İnsan bilmediği şeyden korkarmış. Bugün geldiğimiz noktada bilimin ışığında hocalarımızla tıp camiamızla aslında kanserin ölüm olmadığını anladık. 3 gün boyunca hocalarımız hem yeni metotlardan hem de yeni sağlık çalışmalarından bahsetti. Hastalar olarak hocalara sorularımız oldu. Dolayısıyla çok verimli bir 3 gün geçirdik. Kanser eşittir ölüm demek değil artık. Onu öğrenmiş olduk bir kez daha. Özellikle bu programın Muş'ta yapılması benim için çok çok kıymetli. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bodrum'da, her yerde bu etkinlikler düzenleniyor. Bu kadar katılımcıyla bu topraklarda da bir kanser farkındalığı yaratmak çok kıymetliydi. Burada olmaktan çok mutluyum."

Azerbaycan'dan gelen gönüllü Anar Amrahli ise "Burada çok şey öğrendik, yeni arkadaşlar edindik. Etkinlik çok verimli geçti. Azerbaycan'dan Muş'a ilk defa geliyorum, çok güzel bir yer. Kültürü çok beğendim." dedi.

Program, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi.