Muş'ta 12. Uluslararası Onkoloji Günleri Devam Ediyor

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, 18 ülkeden akademisyen, gönüllüler ve kanseri yenenlerden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Etkinlik, "Erken Evre Meme Kanseri" ve "Metastatik Meme Kanseri" konulu panellerinin düzenlenmesiyle devam etti.

Panelde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına vurgu yapan uzmanlar, 40 yaş üstü kadınlara düzenli mamografi yaptırmalarını önerdi.

Dernek Başkanı Salih Yüce, basın mensuplarına, Uluslararası Onkoloji Günleri etkinliğine 18 ülkeden 400 kişinin katıldığını söyledi.

Etkinliğin çok yoğun katılımla devam ettiğini belirten Yüce, "Programın ikinci günündeyiz ve tüm hızıyla devam ediyor. Bilim insanlarımız kanserle ilgili güncel gelişmelerden toplumu ve hastaları bilinçlendirmeye devam ediyor. Programımıza değerli bilim insanlarımız, gençler, kanser hastaları ve hemşireler katıldı." dedi.

Derneğin Bilim Kurulu Üyesi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez de çok güzel bir amaç için bir araya geldiklerini ifade etti.

Onkolojide gelişmelerin çok hızla yayıldığını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Kanserden korunmak için neler yapmamız gerekiyor ya da kanser tanısı aldığımız zaman neler yapmamız gerekiyor, bunları paylaşıyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Bu kongrede ayrıca uluslararası Erasmus'tan gelen çok fazla gencimiz var. Gençler bizim için çok önemli. Hem kendileri için hem de aileler için farkındalığı oluşturmaları anlamında çok önemli. Kanser için en büyük gücümüz kanserden korunmak ya da tedavi için en büyük gücümüz bilmek ve birlikte olmaktır. Bilmediğimiz şeylerden korkarız. Bilgilerimiz arttıkça tedaviye olan eğilimimiz ya da nasıl korunacağımızı bilmemiz, bu konudaki çalışmalarımızı artırır ve hep beraber daha sağlıklı bir gelecek yaratabiliriz."