Muş'ta konaklayan leylekler taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor

Muş'ta kentin farklı noktalarında yaptıkları yuvalarda konaklayan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle besliyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Muş Ovası, her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Her sene mart ayının başında binlerce kilometre yol kat ederek kent merkezi ve bazı ilçelerini kapsayan ovaya gelen leylekler elektrik direkleri, cami kubbeleri ve evlerin çatılarındaki yuvalarında konaklıyor.

Yaz boyunca yuvalarında konaklayan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını göç dönemi olan sonbahara kadar derelerde, akarsularda ve sulak alanlarda buldukları yiyeceklerle besliyor.

Verdikleri besinlerle yavrularanın büyümelerini sağlayan leylekler, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci ve dernek üyeleri ile Genç Adımlar Derneği üyeleri, Hasköy ilçesine bağlı Koç ve Koğuktaş köylerinde konaklayan leylekleri gözleyerek fotoğraf çekti.

Avci, basın mensuplarına, leylek yuvalarının yoğun bulunduğu köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentin yaklaşık 350 köyünde leylek yuvaları bulunduğunu belirten Avcı, "Yerel halk, leyleklere çok büyük bir önem veriyor. Leyleklerin uğur, bolluk, bereket getirdiğine inanıyorlar ve onlara sevgi ve saygı gösteriyorlar. Ortalama 60 kilometrelik bir güzergah üzerindeki hemen hemen bütün elektrik direklerinde, suyun olduğu bütün köy evlerinin çatılarında ve nehir kıyılarında leylekleri görmemiz mümkündür." dedi.

Leyleklerin fazla olmasının kentin coğrafi zenginliğini gösterdiğini aktaran Avci, şunları kaydetti:

"Leylekler yavrularını büyütüyorlar. Yaklaşık bir ay sonra artık uçuş eğitimleriyle ufaktan uçuşlara da başlayacaklar. Ağustos sonu itibariyle de toplanarak göç hazırlıklarına başlıyorlar. Tekrar şubat ve mart ayıda ilimize geliyorlar. Ülkemizde çok nadir bir alan. Genç Adımlar Derneği ile buraya bugün 50'den fazla kişiyle geldik ve fotoğraf çektik."

Genç Adımlar Derneği üyelerinden Süheyla Aydın da kentin doğal güzelliklerini görmek için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Yuvalarındaki leylekleri ve yavrularını gördükleri anlatan Aydın, "O güzelliklere tanıklık ettik. Çok güzel bir doğayla karşılaştık. Muşlu olmamıza rağmen bu etkinliklere katılarak memleketimizin doğal güzelliklerini daha da tanımaya başladık. Gerçekten çok güzel bir etkinlik ve herkesi de bekliyoruz." diye konuştu.