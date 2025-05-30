Muş Malazgirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Muş Malazgirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Programda öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "2024-2025 eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı" yapıldı.

Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık oranları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Öğretmenlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin de değerlendirildiği programda yeni yıl planlamaları yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tok, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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