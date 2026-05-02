Muş lalesi, yabancı fotoğrafçıların ve belgeselcilerin kadrajında

Muş Ovası'nda açan ve endemik bir tür olan Muş lalesi, yabancı fotoğrafçıların ve belgesel ekiplerinin çalışmalarına da konu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda renk cümbüşü oluşturdu.

Dünya Lale Derneği öncülüğünde yaklaşık 7 bin kilometre yol katederek Muş'a gelen 4 kişilik Çinli ekip, "Lalelerin Yolculuğu Belgeseli Projesi" kapsamında ovada açan çiçeklerin belgeselini çekti.

Dünyanın farklı ülkelerinde 15 yıldır lale fotoğrafları çeken Hollandalı Albert Dros da ovaya renk katan laleleri kadrajına aldı.

"Laleler çok güzel açmış"

Hollandalı manzara fotoğrafçısı Albert Dros, AA muhabirine, Muş'ta dünya genelindeki lalelerle ilgili yürüttüğü proje kapsamında lale fotoğrafları çektiğini söyledi.

40 yaşında olduğunu ve 15 yılı aşkın süredir lale fotoğrafları çektiğini anlatan Dros, şöyle konuştu:

"İlkbahar mevsiminde diğer ülkelerde de lale fotoğrafları çekiyorum. Özellikle yabani lalelere hayranım. Onları Çin'de, Kırgızistan'da ve şu anda da Muş'ta fotoğrafladım. Burası çok güzel. Laleler çok güzel açmış. Muş'ta üç gündür lale fotoğrafı çekiyoruz. Muş lalesinin güzelliğini fotoğraflamak için buraya geldik. Ayrıca, burada Çin'den bir ekip de var. Lalenin tarihi hakkında bir belgesel üzerinde çalışıyorlar. Çin'de oldukça ünlü kişiler. Bu belgesel Çin'deki her türlü sosyal medya kanalında yayınlanacak."

Muş'ta açan laleleri görüntülemek için Çinli ekiple 7 bin kilometre yol katettiklerini belirten Dros, şunları kaydetti:

"Çok seyahat ettim ama buna değdi. Muş'taki laleler gerçekten çok güzeldi ve hayran kaldık. Çok güzel bir tür. Laleler çok güzel görünüyor. Kırmızı genel olarak en sevdiğim lale rengi. Burada olmak çok güzel. Dünya genelinde laleleri fotoğraflıyorum ve bu projenin amacı, lalenin hikayesini, tarihini ve vahşi doğada nerede yetiştiğini, belki de aslen nereden geldiğini belgelemek ve insanlara göstermek. Bunu kitaplar ve sergiler aracılığıyla dünyaya göstermek istiyoruz. Zaten dünyanın çeşitli yerlerinde açtığımız sergilerimiz var ve bunu Hollanda Dünya Lale Derneği ile birlikte yapıyorum. Lalenin tüm hikayesini anlatmak ve lalenin dünyada yarattığı güzelliği ve mutluluğu göstermek istiyorum."

Dros, Muş'un atmosferini çok beğendiğini dile getirerek, "Buradaki manzarayı çok seviyorum, bana Orta Asya'yı hatırlatıyor. Muhteşem dağlar, muhteşem çiçekler ve tabii ki muhteşem Muş laleleri... Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

"Türkiye'ye ilk defa geliyorum"

Yabani çiçekler üzerine çalışma yapan Çinli sosyal medya içerik üreticisi Zongzong Yang ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyledi.

Lale hakkında sosyal medya platformu belgeseli çektiklerini anlatan Zongzong, "Buradaki insanların inanılmaz derecede samimi ve sıcakkanlı olduğunu gördüm. İnsanların nezaketi bizi derinden etkiledi. Buradaki yemekler çok lezzetli. Herkese yerel mutfağı denemesini tavsiye ederim. Sebzeler ve süt ürünleri bile mükemmel." ifadelerini kullandı.

Ekibe eşlik eden fotoğraf sanatçısı Adem Kapan da yaklaşık 30 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirtti.

Muş'ta yıllardır lale ve doğa fotoğrafları çektiğini ifade eden Kapan, şöyle konuştu:

"Yurt içinde ve dışında 50'ye yakın sergi açtım. Sergilerde lalenin yolculuğunu anlatan Türkçe ve İngilizce broşürler dağıttık. Broşür Hollanda'daki büyükelçimize ulaşmış. Oradan da bu arkadaşlar bana ulaştılar. Hollanda ve Çin'den gelen ekip laleleri fotoğraflıyor ve belgesel çekti. Ekip lalelerin belgeselini çekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin aldı. Sabah, öğle ve akşam laleleri tüm farklı açılardan çekiyorlar. Muş lalesinin dünyaya tanıtılması için çok güzel proje. Muş lalesi endemik bir türdür. Sadece Muş Ovası'nda yetişmektedir. Lalelerin 15-20 günlük ömrü var."