Muş'un Korkut ilçesinde okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın, okulu ziyaret eden Kaymakam Ahmet Sami Meram ile birlikte öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki 25 haneli Kıryaka köyünde bulunan Türkan Akın Cerit İlkokulunda görev yapan ücretli öğretmen Gizem Uyanık, eğitim öğretim yılının başından bu yana okulun tek öğrencisi olan 2. sınıftaki Seyit Zekeriya Aydın'ın eğitimini sürdürüyor.

Öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutlamak isteyen Aydın, babası Mehmet Aydın ile aldığı pasta ve hediyeyle öğretmeninin bu özel gününü kutladı.

Köyü ziyaret ederek öğretmen ve öğrencinin sevincine ortak olan Kaymakam Meram da Uyanık'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendisine çiçek ve hediye takdim etti.

Kaymakam Meram, AA muhabirine, eğitim öğretim yılının başında okula giderek öğretmen ve öğrenciyi ziyaret ettiğini söyledi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yeniden Kıryaka köyüne geldiğini belirten Meram, şöyle konuştu:

"Öğretmenimizin gününü kutlamaya geldik. Köyümüzde tek öğrencimiz var. Öğretmenimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bütün Türkiye'deki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Nice Zekeriya gibi pırlanta gibi çocuklar yetiştirmeleri dileğiyle diyoruz. Sevincine ortak olduk. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Hem aile hayatında hem iş hayatında mutlu ve huzurlu bir ömürleri olsun."

"Onun öğrendiği her bilgiye ve attığı her adıma tanıklık etmek çok özel"

Öğretmen Uyanık ise tek öğrencisi Zekeriya ile Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

" Öğretmenler Günü, biz öğretmenler için sadece bir kutlama günü değil, yaptığımız mesleğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün." diyen Uyanık, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, bir çocuğun hayatına dokunabilmek, onun geleceğine küçük de olsa bir katkı sunabilmek demek. Bazen verdiğimiz bir ders, söylediğimiz bir söz ya da gösterdiğimiz bir dokunuş, öğrencimizin hayatında unutulmayacak bir an bırakabiliyor. Bu nedenle öğretmenliğin çok kıymetli ve sorumluluğu büyük bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu yıl benim için Öğretmenler Günü ayrı bir anlam taşıyor çünkü Kıryaka köyündeki tek öğrencimle beraber eğitim öğretim sürecimizi sürdürüyorum. Bir sınıfta tek bir öğrenci olması, öğretmenlik sevgisini ve eğitimin değerini hiçbir şekilde azaltmıyor. Aksine, onun öğrendiği her bilgiye ve attığı her adıma tanıklık etmek çok özel ve anlamlı."

Öğrencisinin Öğretmenler Günü'nü kutlamasının ve Kaymakam Meram'ın ziyaretinin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Uyanık, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğrencinin babası Mehmet Aydın da oğlunun öğretmenine hediye almak istediğini dile getirerek, "Ben de pasta ve hediye aldım. Öğretmenimize hediyemizi ve pastamızı getirdik." diye konuştu.

Seyit Zekeriya Aydın ise okulun tek öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün Öğretmenler Günü. Babamla öğretmenime hediye aldık. Öğretmenimi çok seviyorum. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA