Muş İl Milli Eğitim Müdürü Altay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Oylamada, Altay çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altay, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarını seçen Altay, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karelerini tercih etti.

Altay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
