Muş İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde 76 personelin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat ile ilgili Muş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde 76 personelin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Bahse konu tatbikatta kamu düzeninin bozulmasına tehdit oluşturan eylemci grubu öncelikle yolu barikatlar ile kapatmış, daha sonra ateş yakarak yasadışı sloganlar ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmamakta direnen eylemci grup, çevik kuvvet personeline karşı taşlı, havai fişekli ve molotoflu saldırıda bulunması üzerine eylemciler göz yaşartıcı savunma tüfeği, gaz ve TOMA ile müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca tatbikat esnasında öncelikle toplumsal olaylara müdahale aracı ile yakılan ateşler söndürülerek barikatlar yıkılmış, akabinde çevik kuvvet envanterinde bulunan Tipman LE-900 savunma tüfeği (FN), Tip-2 dumanla yayılan gaz el bombası, 40 mm çaplı gaz tüfeği (ZET), OC gaz püskürtücü tüp, poliüretan cop, şeffaf boy kalkanı ve kelepçe gibi teçhizat ve maddi güç unsurları kullanılarak eylemci grup dağıtılarak bozulan kamu düzeni ve güvenliği sağlanmıştır. Yapılan bu tatbikat ile personelin gerçek olaylara müdahalede daha profesyonel olması kazanımı sağlanmıştır" denildi. - MUŞ