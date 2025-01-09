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Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan 10 Ocak Mesajı

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Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın çalışanlarının tarafsız ve özgür bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbey, mesajında, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlarda çalışan basın çalışanlarının gününü kutladı.

Demokratik, şeffaf ve gelişmiş ülkelerde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basının tarafsız ve özgür olmasının toplumsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biridir. Gazeteciler, tüm dünyada ve ülkemizde çoğu zaman görevlerini zorlu şartlarda yerine getirmeye çalışırlar. Gazetecilerin bu anlamda, toplumu, ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabaları takdire şayandır. Basın, toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinin yanı sıra, yerel basın sayesinde kentlerin gelişiminde de önemli bir rol üstlenir. Meslektaşlarımız, canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Öncelikle, zor şartlar altında görev yapan tüm meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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