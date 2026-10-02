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Muş Devlet Hastanesinde kanserli lezyon ESD yöntemiyle cerrahi kesi olmadan çıkarıldı

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Muş Devlet Hastanesinde kanserli lezyon ESD yöntemiyle cerrahi kesi olmadan çıkarıldı
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Muş Devlet Hastanesinde erken evrede tespit edilen kanserli lezyon, Doç. Dr. Şevki Konur tarafından ESD yöntemiyle çıkarıldı. Açıklamada, hastanın cerrahi ihtiyacı olmadan tedavi edilmesinin hedeflendiği ve ESD'nin kesi olmadan uygulanabildiği belirtildi.

Muş Devlet Hastanesinde, erken evrede tespit edilen kanserli lezyon, ileri endoskopik tedavi yöntemlerinden ESD ile çıkarıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevki Konur tarafından gerçekleştirilen işlemle kanserli lezyon endoskopik yöntemle çıkarıldı ve hastanın cerrahi operasyona ihtiyaç duymadan tedavi edilmesi hedeflendi.

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yönteminin uygun hastalarda erken evrede yakalanan sindirim sistemi kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların, vücutta herhangi bir cerrahi kesi oluşturulmadan çıkarılmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ESD yöntemi, uygun hastalarda erken evrede yakalanan sindirim sistemi kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların, vücutta herhangi bir cerrahi kesi oluşturulmadan çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Uzun süren ve nedeni açıklanamayan sindirim sistemi şikayetleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle 15 gün içerisinde geçmeyen kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerde mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedaviyle birçok hastalıkta olduğu gibi kanserle mücadelede de başarı şansı önemli ölçüde artmaktadır."

Kaynak: AA
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