Muş Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe ve Uzgörür'ü ziyaret edip öğrencilerle buluştu

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe ve Uzgörür beldelerini ziyaret etti.

Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile Erentepe Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile görüşen Koşansu, beldede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Uzgörür beldesine geçen Koşansu ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu ile görüştü. Koşansu, yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Koşansu, son olarak Alagez İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA