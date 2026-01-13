Muş-Bingöl kara yolunda ilerlemekte güçlük çekenlere Türk Kızılay ekipleri yardım etti

Haberler

Muş-Bingöl kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 araç ve 180 kişi yolda kaldı. Kızılay ekipleri, yardıma gelen sürücülere ikramda bulundu ve kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Muş- Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 80 araçtaki yaklaşık 180 kişiye, Kızılay ekipleri yardım etti.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bunun üzerine bölgeye Karayolları ve Türk Kızılay ekipleri yönlendirildi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken 80 araçtaki yaklaşık 180 kişiye kek ve meyve suyu ikramında bulunan Kızılay ekipleri, bazı araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.

Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması yürüttü.

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, Buğlan Geçidi'nde araçların ilerlemekte güçlük çektiğini belirterek, "Kızılay ekiplerimiz hızlı bir reaksiyon gösterdi. Yolda kalanlara yardımcı oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ciddi bir tıkanmaya yol açtı. Buğlan Geçidi'nde araçların peş peşe yolda kaldığı bilgisini aldığımız anda tüm ekiplerimizle alarma geçtik." dedi.

