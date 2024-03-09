Muş Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Söyleşi Programı Düzenledi

Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında söyleşi programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, kadınlara karanfil dağıtıldı, hediyeler verildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, günün anlam ve öneminden söz ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Asya, şöyle konuştu

"Göreve gelir gelmez kadınlar için 2 Bilgi Evi inşa ettik. Bu evler hanım kardeşlerimizin adeta evlerinden sonra ikinci uğrak merkezleri oldu. Bu evlerimizin sayısını artırdık ve bu yıl 11. Bilgi Evi'ni inşa açtık. Buralarda şu anda binin üzerine kadın kardeşlerimiz meslek edindirme kurslarına devam ederek, hem sosyalleşiyor hem de meslek öğreniyor. Bilgi Evlerinin kıymetini bilen biri olarak kültür, kongre, bilim ve sanat merkezimizi de süratle yapıp, sizlerin hizmetine sunacağız. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, aileleri ile huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim." diye konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından program, yazar Merve Gülcemal'in söyleşisiyle devam etti.