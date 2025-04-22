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Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bilim İletişim Ofisi Açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bilim İletişim Ofisi Açıldı
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Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen törende, Bilim İletişim Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, ofisin bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin entegrasyonunu sağlayacağını belirtti.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bilim İletişim Ofisi, törenle hizmetle açıldı.

Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, projeyle bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin şehirlerle daha entegre edilmek istendiğini söyledi.

Üniversitelerinin vatandaşlarla ve şehrin bütün unsurlarıyla iletişim halinde olduğunu belirten Alican, şunları kaydetti:

"Daha önce başladığımız bir süreci YÖK'ün talimatları ve yönlendirmeleri doğrultusunda daha sistematik ve daha kurumsal bir hale getiriyoruz. Bundan sonraki süreçte Bilim İletişimi Ofisi üniversitemizin temel bilimlerinden birisi olacak. Üniversitemizde yürütülen bütün bu faaliyetlerin organizasyonundan ve koordinasyonundan sorumlu olacak."

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Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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