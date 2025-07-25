Muratpaşa Orman Yangınıyla İlgili 1 Kişi Gözaltında

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Antalya'da 3 orman yangını kontrol altına alınırken, Muratpaşa ilçesindeki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Vali Hulusi Şahin, diğer yangınların hala sürdürdüğünü açıkladı.

MURATPAŞA YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki 3 orman yangınının kontrol altına alındığını, Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangın ile Gazipaşa ilçesinde Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, bu yangınların henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Vali Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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